Pendik’te feci kaza kamerada! Otomobil sürücüsü motokuryeyi altına aldı! Metrelerce sürükledi

Çamçeşme Mahallesi'nde 8 Şubat'ta meydana gelen olayda motokurye Fatih Ferah ile otomobil sürücüsü Vedat Kızıl arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motokurye Ferah, otomobilin sağ aynasını kırdı. Buna sinirlenen otomobil sürücüsü Vedat Kızıl, aracıyla çarptığı motokurye Ferah'ı park halindeki çekici ile kendi aracı arasında sıkıştırdı.

Ağır yaralanan motokurye hastaneye kaldırılarak haftalarca tedavi gördü. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Vedat Kızıl ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.