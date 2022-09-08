Pendik’te feci kaza! Minibüs, kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Çarpmanın etkisi ile kamyonet sürücüsü yola savrulurken, kamyonet yan yattı. Minibüste bulunan 3 kişi ise araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Minibüsten çıkarılan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.