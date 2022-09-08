Haberler Yaşam Haberleri Pendik’te feci kaza! Minibüs, kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 8.9.2022 09:13

Pendik’te feci kaza! Minibüs, kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul Pendik'te sebze yüklü minibüsün kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DHA
Pendik’te feci kaza! Minibüs, kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 04.45 sıralarında D-100 Karayolu Pendik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DG 5983 plakalı minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, Ankara istikametine seyreden Selami Özay Çevik idaresindeki 34 AZ 7549 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Çarpmanın etkisi ile kamyonet sürücüsü yola savrulurken, kamyonet yan yattı. Minibüste bulunan 3 kişi ise araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Minibüsten çıkarılan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyonet sürücüsü de ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafiğe kapandı. Trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pendik’te feci kaza! Minibüs, kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA