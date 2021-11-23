Haberler Yaşam Haberleri Pendik’te kadın doktora saldırdı! Acil servisi karıştıran şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 23.11.2021 14:46 Son Güncelleme: 23.11.2021 15:12

Pendik’te kadın doktora saldırdı! Acil servisi karıştıran şüpheli tutuklandı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Pendik’te kadın doktora saldırdı! Acil servisi karıştıran şüpheli tutuklandı

Pendik'te, 17 Kasım günü alkollü olduğu iddia edilen kadın, acil serviste görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'in saçını çekerek saldırıda bulundu. Doktorun şikayeti sonrası gözaltına alınan şüpheli, emniyetten sonra adliyeye getirildi. Savcılıktan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen saldırgan kadın, sorgusunda bilincinin yerinde olmadığını ve pişman olduğunu söyledi. Hakimlik ise şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Pendik Devlet Hastanesinde 17 Kasım tarihinde meydana gelen olayda Acil Servis'te görev yapan Dr. Esra Demir, sebepsiz bir yere bir kadının fiziksel saldırısına uğradı. Kamera görüntülerine yansıyan olayda saldırgan tarafından saçları çekilen doktoru, güvenlik görevlileri zorlukla kurtardı. Olay sonrası Dr. Esra Demir'in saldırgandan şikayetçi olması sonucu şüpheli kadın gözaltına alındı.

DOKTOR SALDIRI ANINI ANLATTI

Mülteki Dr. Esma Demir, emniyetteki ifadesinde görev yaptığı hastanede şüpheli Müge İpekçi'nin hasta odasında damar yolu çıkarıldıktan sonra kendisine saldırdığını, şüphelinin saçlarını eline dolayarak canını acıttığını, saldırgan hareketlerine devam ettiğini, polislerin şüpheliyi etkisiz hale getirdiğini belirterek şüpheli İpekçi'den şikayetçi olduğunu beyan etti.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan şüpheli Müge İpekçi, emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli kadın, savcılıktan 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

'BİLİNCİM YERİNDE DEĞİLDİ'

Hakimlikteki sorgusunda şüpheli Müge İpekçi, 'Kasten yaralama kastım yoktur. Bilincim yerinde değildir, asla yapacağım bir şey değildi. Ben de hemşireyim. Doktor hanım bana serum takmıştı, başımda kimse yoktu, bu sırada ben serumu çıkarmışım, doktor hanımın 'Serumu çıkarmış bununla mı uğraşacağım' dediğini hatırlıyorum. Bunu duyduktan sonra mı yaptım bilmiyorum' diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

ŞÜPHELİ KADIN TUTUKLANDI

Şüpheli kadının sorgusunun ardından Hakimlik, dosyada kamera görüntülerinin bulunması, suçun durduk yere işlendiğine dair kuvvetli şüphe oluşması, şüphelinin suçu kamu görevini yapan doktora karşı işlemiş olması gerekçeleriyle şüpheli Müge İpekçi'nin 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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Pendik’te kadın doktora saldırdı! Acil servisi karıştıran şüpheli tutuklandı
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