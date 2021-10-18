Pendik’te kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

OLAY YERİNE İTFAİYE, SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Otomobil, Pendik Köprüsü yönünde ilerleyen Semih Aydın yönetimindeki 34 EKB 788 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobillerde bulunan, Adem Öztürk, Adem Arızalı, Çağatay Şimşek ve Ufuk Şahinli yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, otomobillerde hasar oluştu. Kaza sonrası olay yerine gelen yol bakım ekipleri otomobillerden dökülen yağlar nedeniyle ikinci bir kaza yaşanmaması için kumlama çalışması yaptı.