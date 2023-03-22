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Giriş Tarihi: 22.3.2023 01:56

Pendik’te korku dolu anlar! Ailesine kızıp evi ateşe verdi

Pendik'te iddiaya göre ailesiyle tartışan bir kişi, oturduğu evin perdelerini ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü

DHA
Pendik’te korku dolu anlar! Ailesine kızıp evi ateşe verdi

Olay saat 21.30 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi, Vali Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın ikinci katında meydana geldi.

İddiaya göre ailesiyle tartışan bir kişi, öfkelenerek perdeleri ateşe verdi. Yangın kısa sürede büyüdü ve balkon kısmında bulunan eşyalar alev aldı. Bina sakinleri kısa sürede binadan ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Bir mahalle sakini, "Yukarıdan aşağı geliyordum. Sola bir döndüm bina yanıyor. Ambulansı itfaiyeyi aradım. Bina sakinleri indi aşağı. Büyük ihtimalle bir tane adam tek başınaymış evde. Evi yakmış. Tam olarak ben de bilmiyorum. Madde bağımlısıymış herhalde" dedi.

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Pendik’te korku dolu anlar! Ailesine kızıp evi ateşe verdi
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