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Giriş Tarihi: 24.1.2022 09:53

Pendik'te korku dolu anlar kamerada

DHA
Pendik’te korku dolu anlar kamerada

Pendik'te kayan bir otomobil, yolda kalan ve başında 4 kişinin beklediği bir otomobile çarptı. Kazanın etkisi ile savrulan otomobil 1 kişiye çarparken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı dün akşam saatlerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle İstanbul'un farklı ilçelerinde buz tutan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Pendik'te bir otomobil yokuş aşağı inerken, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaymaya başladı. Kontrolden çıkan otomobil, yokuşun aşağısında kalan otomobile çarptı. Otomobilin başında bekleyen 4 kişiden birine kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, bir kişiye kazanın etkisi ile ileri fırlayan otomobil çarptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan Şişli, Ataşehir ve Kağıthane'de kar yağışı nedeniyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçlar, kaza yaptı. Kaza anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Pendik'te korku dolu anlar kamerada
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