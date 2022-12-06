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Giriş Tarihi: 6.12.2022 03:32

Pendik’te korkutan yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü

Pendik’te metruk haldeki bitişik iki villada çıkan yangın endişe yarattı. Yoğun dumandan dolayı endişelenen bazı vatandaşlar sokağa çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı

İHA
Pendik’te korkutan yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü

Alınan bilgiye göre saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Elzem Sokak'ta bulunan boş haldeki tek katlı ikiz villadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangını söndürme işlemi sırasında bina çatısında çökmeler meydana geldi.

Çıkan yangında Anadolu Yakası'nda bulunan birçok itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Yoğun dumandan dolayı endişelenen bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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Pendik’te korkutan yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü
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