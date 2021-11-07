Pendik’te ortalık savaş alanına döndü! Feci kazada 5 kişi yaralandı

"BAYAN VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ İYİ GÖRÜNMÜYORDU"

Görgü tanığı Ömer Karakuş, "Siyah araç yukarıdan hızlı bir şekilde geliyordu. Bende ileride taksiden iniyordum arkamı döndüğümde araç bu şekildeydi. sanırım önce motosikletli binine çaptı araç bu şekilde dönünce yolda karşıya geçen bir bayan varmış ona çarptı. otomobilde 2 kişi vardı alkollüydü durumları çok kötü görünmüyordu. yolun karşısına geçmeye çalışan bayan ve motosikletli durumları iyi değildi.