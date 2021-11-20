Pendik’te otomobil şarampole uçtu, anne ve kızı ağır yaralandı

Kaza, 21.30 sıralarında Pendik Sülüntepe Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erva Katıkçı'nın kullandığı 34 KU 2602 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bulvar üzerinden şarampole uçtu. Takla atan otomobil ara sokakta ters dönerek güçlükle durdu. Kazada sürücü Erva Katıkçı ile kızı Aleyna Katıkçı otomobilde sıkıştı.



ANNE VE KIZI AĞIR YARALANDI



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne ve kızlarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırdı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.