Pendik’te para için silahlar konuştu!

PARA İÇİN SİLAHLAR KONUŞTU

Şüpheli İsmail A., "Olay yerine kardeşim Adem ile beraber gittik. Şerafettin beni aradı, sürekli 'paramın faizi nerede' diye soruyordu. Halbuki parasını tamamen vermiştim. Kendisi tefecilik işi yapar. Olay yerine geldiler, ben o esnada kahvedeydim. Olay yerine 8-9 kişi geldiklerini gördüm. Ben Şerafettin'in koluna girdim ve kendisini konuşma amacıyla 15-20 metre kadar ileri götürdüm. Bir anda silahlar patlamaya başladı. Bu esnada Şerafettin elini beline attı. Ben de 1 el havaya ateş ettim" diyerek kimseyi vurmadığını söyledi.

OLAYLA ALAKASI OLMAYAN VURULMUŞ

Muhammed Abdullah K., "Ben meseleyi tam bilmiyordum. Olay yerine ne olur ne olmaz düşüncesiyle silahlı bir şekilde gitmiştik. Meselenin çıkış sebebi alacak verecek meselesidir. Olayla ilgisi olmayan amcayı da mahalleden tanırım. O da yaşanan olay esnasında benim arkamdaydı. Bağırarak geliyordu. Ben o esnada kendisinin vurulduğunu anladım. Ambulansı ve polisi ben kendim aradım. Şahısların amacı, babamı öldürmekti. Hepsinin elinde silah vardı. Korkutma amacıyla yere doğru ateş ettim" diye konuştu.

"BANA ATEŞ ETTİ AMA SİLAH TUTUKLUK YAPTI"

Şüpheli Şerafettin K. ise "Benim İsmail A. ile aramda bir alacak verecek meselesi vardı. Bunu görüşmek için telefonla beni yanına çağırdı. Israrla arayınca ben de gittim. Ben çocukların kavga etmemesi için oraya gittim. İsmail beni 30-40 metre kadar aşağıya götürdü. Üzerinde silah olduğunu fark ettim. Silahı göğsüme dayadı ve tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Benim üzerimde kesinlikle silah yoktu. Ben olay yerinde Umut'un vurulduğunu duydum. Daha sonra birisi yanıma gelip 'Şahset amca vuruldu' dedi. Şahset de olayla hiç alakası olmayan birisidir. Ben İsmail'in silahıyla vurulduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli o tarafa ateş ediyordu" diyerek kendisinin kimseye ateş etmediğini belirtti.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savunmalarının bitiminden sonra Hakimlik, 5 şüphelinin de ayrı ayrı tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.