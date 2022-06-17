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Giriş Tarihi: 17.6.2022 11:05

Pendik'te park halindeki otomobilde bir kişinin cansız bedeni bulundu

İHA
Pendik’te park halindeki otomobilde bir kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul Pendik'te park halindeki bir otomobilde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre, otomobilde bulunan şahsın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul Pendik'te meydana gelen olay deyim yerinde ise kan dondurdu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Pendik'te Batı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çevredeki vatandaşlar park halinde bulunan bir otomobilde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğunu gördü.

KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre, otomobilde bulunan şahsın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

DETAYLI İNCELEME YAPILDI

Adının Engin olduğu öğrenilen şahsın yakınları da haberi alarak olay yerine geldi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri de detaylı inceleme yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni daha sonra morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan araç içerisinde bulunan dolu çay bardağı ise dikkat çekti.

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Pendik'te park halindeki otomobilde bir kişinin cansız bedeni bulundu
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