Pendik’te park halindeki otomobilde bir kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul Pendik'te meydana gelen olay deyim yerinde ise kan dondurdu.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Pendik'te Batı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çevredeki vatandaşlar park halinde bulunan bir otomobilde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğunu gördü.
KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ
Vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre, otomobilde bulunan şahsın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.