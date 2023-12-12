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Giriş Tarihi: 12.12.2023 02:56

Pendik'te servis minibüsü otomobile çarptı: 5 yaralı

Pendik'te ters yönde seyir halindeki servis minibüsü, dönel kavşaktan dönmeye çalışan bir otomobile çarptı. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı

İHA
Pendik’te servis minibüsü otomobile çarptı: 5 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Pendik ilçesi, Kurtköy Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyenservis minibüsü ters yönde seyir halindeyken dönel kavşaktan dönmeye çalışan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs içerisindeki yolcular savruldu. Yaşanılan olayda beş kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaşanılan olayın ardından kazaya karışan araç sahiplerinin akrabaları olay yerine geldi. İki aile arasında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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Pendik'te servis minibüsü otomobile çarptı: 5 yaralı
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