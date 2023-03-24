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Giriş Tarihi: 24.3.2023 09:23

Pendik'te TIR üst geçide çarptı: 1 yaralı

Pendik, D-100 Karayolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, üst geçide çarptı. Kazada şoför yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

DHA
Pendik’te TIR üst geçide çarptı: 1 yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 CRL 521 plakalı Ekrem Alıcı yönetimindeki TIR, seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direğine, daha sonra üst geçide çarptı.

Kazada şoför araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı şoförü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri kaza yerinde önlem aldı. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapanırken, araçların geçişi tek şeritten kontrollü olarak verildi. D-100 Karayolu her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın yoldan kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. Ekiplerin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

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Pendik'te TIR üst geçide çarptı: 1 yaralı
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