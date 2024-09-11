Pendik’teki çatışmada 1 kişi ölmüş 4 kişi yaralanmıştı

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz Cumartesi günü gece saatlerinde Harmandere Mahallesi, Emir Sultan Caddesi üzerinde olay meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Daha sonra yaşanan silahlı çatışmada ise, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Süleyman Üzümcü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, caddeyi kapatarak uzun süre inceleme yaptı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit edildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis kısa süre içinde kavgaya karışanları tespit etti. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Hastanede tedavileri devam eden iki şüphelinin de gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Emniyette yapılan sorgularında, şüpheliler, kavgaya karıştıklarını ancak öldürme ve yaralama olaylarını gerçekleştirmediklerini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Çevik Kuvvet Otobüsleriyle geniş güvenlik önlemi alınarak adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavileri süren 2 şüphelinin ise daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ÇATIŞMANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde iki grubunda Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu karşılama işi yaptıkları bir birleri ile yolcu paylaşımı yüzünden kavgalı oldukları öğrenildi. Olayında iki grup arasındaki yolcu paylaşımı yüzünden çıktığı öğrenildi.