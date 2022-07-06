Pendik’teki hırsızlık olayı kamerada... Kova kova soydular

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri yaptığı kamera incelemelerinde yola çıkarak Yakup B.'yi takip etti ve olaydan kısa bir süre sonra yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli şahsın daha önceden 32 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yakup B. Adliyeye sevk edildi.