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Giriş Tarihi: 6.7.2022 11:38 Son Güncelleme: 6.7.2022 11:50

Pendik'teki hırsızlık olayı kamerada... Kova kova soydular

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Pendik’teki hırsızlık olayı kamerada... Kova kova soydular

İstanbul Pendik’te iki ayrı iş yerine girip değerli ne varsa çalan hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri kovalara koyup elden ele taşıdıkları anlar ise kameralara yansıdı.

Pendik'te iş yeri sahibi olan Murat C. İsimli şahsın sabah iş yerine geldiğinde dükkanında malzemelerini görememesi üzerine polis ekiplerine haber vererek soyulduğunu bildirdi. Aynı ilçede bir başka iş yeri sahibi olan Bektaş C. İsimli şahısta bu durumdan şikayetçi olunca polis ekipleri soyguncunun peşine düştü.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro amirliği ekipleri kamera kayıtlarına yansıyan olayda şüpheli şahıs Yakup B. (41) bir arkadaşı ile gözüne kestirdikleri bir işyerini gece vakti soyarak içeride bulunan malzemeleri çaldığı görülüyor.

Kovalarla soydular! Pendik'teki hırsızlık olayı kamerada | Video

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri yaptığı kamera incelemelerinde yola çıkarak Yakup B.'yi takip etti ve olaydan kısa bir süre sonra yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli şahsın daha önceden 32 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yakup B. Adliyeye sevk edildi.

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Pendik'teki hırsızlık olayı kamerada... Kova kova soydular
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