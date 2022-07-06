Pendik’teki hırsızlık olayı kamerada... Kova kova soydular

Pendik'te iş yeri sahibi olan Murat C. İsimli şahsın sabah iş yerine geldiğinde dükkanında malzemelerini görememesi üzerine polis ekiplerine haber vererek soyulduğunu bildirdi. Aynı ilçede bir başka iş yeri sahibi olan Bektaş C. İsimli şahısta bu durumdan şikayetçi olunca polis ekipleri soyguncunun peşine düştü.
Hırsızlık ve Yankesicilik Büro amirliği ekipleri kamera kayıtlarına yansıyan olayda şüpheli şahıs Yakup B. (41) bir arkadaşı ile gözüne kestirdikleri bir işyerini gece vakti soyarak içeride bulunan malzemeleri çaldığı görülüyor.
Kovalarla soydular! Pendik'teki hırsızlık olayı kamerada | Video