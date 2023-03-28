Pendik’teki otel yangını soruşturmasında flaş: 2 şüpheli ev hapsiyle, 4 şüpheli imza şartıyla serbest

Pendik'te bulunan 7 katlı ahşap otelde 3 gün önce yangın çıkmış, yaklaşık bir saatte söndürülen yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken otelin 2021 yılında fuhuş yapıldığı iddiasıyla mühürlendiği, 17 kez ise mührün söküldüğü ortaya çıkmıştı.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan otel sahibi ve çalışanları, emniyet işlemlerimin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık 6 şüpheliden 4'ünü 'Taksirle yangına neden olma' ve 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından adli kontrolle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Savcılık 2 şüphelinin ise aynı suçlardan tutuklanmasını talep etti.

"CEZAEVİNDEYKEN OTELİ KARDEŞİME DEVRETTİM"

Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden otel sahibi Cihan Ş. sorgusunda yangınla hiçbir alakası olmadığını söyleyerek "Cezaevindeyken tüm yetkilerimi kardeşim Murat'a devrettim. Cezaevinden çıktığımda da psikolojik sıkıntılardan bu işle hiç ilgilenemedim. Yangında olay yerinde değildim, ihmalimin olduğunu düşünmüyorum" diyerek suçlamayı kabul etmedi.

OKLARI ÇALIŞANINA ÇEVİRDİ

Diğer şüpheli Murat Ş. ise savunmasında ağabeyi Cihan Ş.'nin cezaevindeyken bu sürecin devam etmesi gerektiğini, ağabeyinin oteli kendisine devrettiğini, yangın günü ablasında olduğunu, aldığı haberle olay yerine gittiğini, otelde sorumlu olarak olay gecesi Ayşe A.'nın bulunduğunu, kendisine yangının nedeninin elektrikli soba olabileceğinin söylendiğini ve kendisinin de mağdur olduğunu söyledi. İhmalinin olduğunu kabul etmeyerek suçlamaları reddetti.

OTEL SAHİPLERİNE HAKİMLİKTEN EV HAPSİ

Hakimlik, savcılıktan adli kontrol talebiyle gelen şüpheliler Hatip Ş., Serkan Ş., Ayşe A. ve Yakıp T.'nin yurt dışına çıkış yasağı ve 2 gün imza atma şartlarıyla serbest bırakılmasına karar verirken sorguları bitiminde şüpheliler Cihan Ş. ve Murat Ş. hakkındaki tutuklama talebinin reddederek 2 şüphelinin de yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şartlarıyla serbest bırakılmasına hükmetti.