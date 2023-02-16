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Giriş Tarihi: 16.2.2023 19:45 Son Güncelleme: 16.2.2023 20:00

Pendik’teki silahlı kavga soruşturmasında yeni gelişme: Yardım TIR’ına öfkelenen silahlı şüpheli tutuklandı

İstanbul Pendik’te bulunan Şahkulu Sultan Dergahı önünde deprem bölgesine yardım göndermek için  yükleme yapan TIR'ın yol kapattığı iddiasıyla çıkan tartışmada Murat Edinç’i silahla bacağından yaralayan şüpheli Ömer A. adliyeye getirildi. Savunmasında kalabalık gruptan kendisini korumak amaçlı yaptığını belirterek “Kafam atınca çektim silahı” diyen şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Pendik’teki silahlı kavga soruşturmasında yeni gelişme: Yardım TIR’ına öfkelenen silahlı şüpheli tutuklandı

Pendik'te dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda deprem bölgesine yardım götürmek üzere Şahkulu Sultan Külliyesi M. Ali Hilmi Dede Baba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfı önünde deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım göndermek için bir TIR'a yükleme yapılıyordu. Bu sırada sokaktan geçmek isteyen bir araç, TIR'ın yolu kapattığını söyleyerek koli yükleyenlerle tartıştı. Ardından olay yerinden ayrılan sürücü ve yanındaki kişi otomobilinin plakasını sökerek sokağa tekrar geldi ve belindeki silahla ateş etmeye başladı. Çıkan çatışmada Murat Edinç (53) dizinden yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli araç sürücüsü Ömer A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmasının ardınsan bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından şüpheli adam 'Silahla kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"KAFAM ATTI" SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Hakimlikteki sorgusunda Ömer Ö. isimli arkadaşının arabasını ödünç aldığını söyleyen şüpheli, "Arabasının ağabeyinde olduğunu söyleyince ben de onunla buluştum. Biraz hareket ettikten sonra yolun kapalı olduğunu gördüm. Karşıdaki şoförle yol verme konusunda inatlaştık. Araçtan indik, yolun yan tarafı dernekmiş. Kalabalıktı. Ben de kafam atınca silahı çektim, mermiyi ağzına verdim. Kalabalık grup da 'Delikanlıysan sık' şeklinde bağırdılar. Üzerime doğru gelmeye başladıklarından durdurmak amaçlı yere doğru sıktım. Kendimi korumak amaçlı yaptım" diyerek pişman olduğunu söyledi.

SİLAHLI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, şüpheli Ömer A.'nın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şuç şüphesi oluşturacak somut deliller bulunduğu vurgulayarak şüpheli adamın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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Pendik’teki silahlı kavga soruşturmasında yeni gelişme: Yardım TIR’ına öfkelenen silahlı şüpheli tutuklandı
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