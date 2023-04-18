Pendik’teki silahlı saldırı soruşturması tamamlandı: Saldırgana 14 yıl 9 ay hapis talebi

Pendik'te 15 Şubat günü deprem bölgesine yardım götürmek üzere Şahkulu Sultan Külliyesi önünde TIR'a yükleme yapıldığı esnada sokaktan geçmek isteyen bir araç, TIR'ın yolu kapattığını söyleyerek koli yükleyenlerle tartışmıştı. Ardından olay yerinden ayrılan sürücü ve yanındaki kişi otomobilinin plakasını sökerek sokağa tekrar gelmiş, belindeki silahla ateş etmeye başlamıştı. Çıkan çatışmada Murat Edinç(53) dizinden yaralanırken şüpheli Ömer Acıbalık adli makamlarca tutuklanmıştı.

"SENİ GÖMERİM, PARMAĞINI KIRARIM"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ömer Acıbalık'ın kardeşi Uğur Özcan ile birlikte araçta olduğu, depremzedeler için yardım yüklenen TIR'ın bulunduğu sokağa giren şüphelilerin sokaktaki kalabalık nedeniyle geçiş yapamadıkları, bu nedenle şüpheli Ömer Acıbalık'ın sinirlenerek mağdur Zeynel'e yönelik çıkan tartışmada "Sizi buraya gömeriz, o parmağını kırarım" şeklinde konuştuğu belirtildi.

SİLAHLI ATEŞLEYİP KAÇMIŞLAR

Ardından şüphelilerin araçtan indiği kaydedilen iddianamede, şüpheli Ömer Acıbalık'ın silahla ateş açtığı, mağdur Zeynel'e ateş ettiği, ancak merminin Zeynel'e isabet etmediği, ardından mağdur Murat'ın durdurmak için üzerine geldiği esnada Murat'ın bacağına ateş ettiği, Murat'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilmeyecek şekilde yaralandığı ve sonrasında 2 şüphelinin de olay yerinden kaçtığı açıklandı.

"KENDİMİ KORUMAK AMAÇLI ATEŞ ETTİM"

Ayrıca iddianamede polis tarafından yakalanan şüpheli Ömer Acıbalık'ın üzerinde silah yakalandığı, şüphelinin ifadesinde kardeşi Uğur'u araçla istediği yere bırakmak için yola çıktıklarını, TIR'ın yolu kapattığını, yolu açmaları için mağdurları uyardığını, kalabalığın üzerine doğru geldiğini, kendisini korumak amaçlı ateş ettiğini ve yerden seken kurşunun mağdurun bacağına isabet edebileceğini söylediği anlatıldı.

ŞÜPHELİLER İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İddianamede tutuklu şüpheli Ömer Acıbalık'ın 'Silahla kasten yaralama' ve 'Birden fazla kişi tarafından zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından 14 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Öte yandan savcılık, firari şüpheli Uğur Özcan'ın ise diğer şüpheli Acıbalık'a yardım ettiği gerekçesiyle 'Silahla kasten yaralama' ve "'Birden fazla kişi tarafından zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından toplamda 4 yıl 4 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.