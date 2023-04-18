Haberler Yaşam Haberleri Pendik’teki silahlı saldırı soruşturması tamamlandı: Saldırgana 14 yıl 9 ay hapis talebi
Giriş Tarihi: 18.4.2023 16:36 Son Güncelleme: 18.4.2023 17:42

Pendik’teki silahlı saldırı soruşturması tamamlandı: Saldırgana 14 yıl 9 ay hapis talebi

İstanbul Pendik’te bulunan Şahkulu Sultan Dergahı önünde deprem bölgesine yardım göndermek için  yükleme yapan TIR'ın yol kapattığı iddiasıyla çıkan tartışmada Murat Edinç’i silahla bacağından yaralayan şüpheliler Ömer Acıbalık ve Uğur Özcan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık hazırladığı iddianamede, şüpheli Ömer Acıbalık’ın 14 yıl 9 aya kadar, şüpheli Uğur Özcan’ın ise 4 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Pendik’teki silahlı saldırı soruşturması tamamlandı: Saldırgana 14 yıl 9 ay hapis talebi

Pendik'te 15 Şubat günü deprem bölgesine yardım götürmek üzere Şahkulu Sultan Külliyesi önünde TIR'a yükleme yapıldığı esnada sokaktan geçmek isteyen bir araç, TIR'ın yolu kapattığını söyleyerek koli yükleyenlerle tartışmıştı. Ardından olay yerinden ayrılan sürücü ve yanındaki kişi otomobilinin plakasını sökerek sokağa tekrar gelmiş, belindeki silahla ateş etmeye başlamıştı. Çıkan çatışmada Murat Edinç(53) dizinden yaralanırken şüpheli Ömer Acıbalık adli makamlarca tutuklanmıştı.

"SENİ GÖMERİM, PARMAĞINI KIRARIM"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ömer Acıbalık'ın kardeşi Uğur Özcan ile birlikte araçta olduğu, depremzedeler için yardım yüklenen TIR'ın bulunduğu sokağa giren şüphelilerin sokaktaki kalabalık nedeniyle geçiş yapamadıkları, bu nedenle şüpheli Ömer Acıbalık'ın sinirlenerek mağdur Zeynel'e yönelik çıkan tartışmada "Sizi buraya gömeriz, o parmağını kırarım" şeklinde konuştuğu belirtildi.

SİLAHLI ATEŞLEYİP KAÇMIŞLAR

Ardından şüphelilerin araçtan indiği kaydedilen iddianamede, şüpheli Ömer Acıbalık'ın silahla ateş açtığı, mağdur Zeynel'e ateş ettiği, ancak merminin Zeynel'e isabet etmediği, ardından mağdur Murat'ın durdurmak için üzerine geldiği esnada Murat'ın bacağına ateş ettiği, Murat'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilmeyecek şekilde yaralandığı ve sonrasında 2 şüphelinin de olay yerinden kaçtığı açıklandı.

"KENDİMİ KORUMAK AMAÇLI ATEŞ ETTİM"

Ayrıca iddianamede polis tarafından yakalanan şüpheli Ömer Acıbalık'ın üzerinde silah yakalandığı, şüphelinin ifadesinde kardeşi Uğur'u araçla istediği yere bırakmak için yola çıktıklarını, TIR'ın yolu kapattığını, yolu açmaları için mağdurları uyardığını, kalabalığın üzerine doğru geldiğini, kendisini korumak amaçlı ateş ettiğini ve yerden seken kurşunun mağdurun bacağına isabet edebileceğini söylediği anlatıldı.

ŞÜPHELİLER İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İddianamede tutuklu şüpheli Ömer Acıbalık'ın 'Silahla kasten yaralama' ve 'Birden fazla kişi tarafından zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından 14 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Öte yandan savcılık, firari şüpheli Uğur Özcan'ın ise diğer şüpheli Acıbalık'a yardım ettiği gerekçesiyle 'Silahla kasten yaralama' ve "'Birden fazla kişi tarafından zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından toplamda 4 yıl 4 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mine Kırıkkanat Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanlara hakaret
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Bayram Müjdesi! Kentsel dönüşüme ivme katacak...
SON DAKİKA | Teröristbaşı Kalkan saklandığı ininden seslendi! Kandil'den 7'li koalisyona yeni mesaj: Temel gündemleri yapsınlar...
Son dakika: Tarım Kredi'de sabit fiyat uygulaması 1 ay daha uzatıldı
Son dakika: ABD'den Türkiye için flaş F-16 kararı: Onay verildi...
Akşener, 'Babacan karşı çıktı' deyip 'Masa' krizini hatırlattı: O teklife itiraz etti
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan coşkulu miting! Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Bizi ağababalarına sor!
Davutoğlu kaç İnce eder?
ARKADAŞINA GÖNDER
Pendik’teki silahlı saldırı soruşturması tamamlandı: Saldırgana 14 yıl 9 ay hapis talebi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA