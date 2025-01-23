Pera ve annesinden son poz

İzmir'in Urla ilçesinde emlakçılık yapan Yavuz Suyolcu (42), sömesitr tatilini fırsat bilerek ailesi ile birlikte geldiği otelde yangına yakalandı. Yavuz Suyolcu ile oğlu Göksel Derin Suyolcu (12) yangından kurtulmayı başarırken, eşi Müge Suyolcu (41) ile kızı Pera Suyolcu (10) ise alevlerin kurbanı oldu. Faciadan geriye ise eşi ve kızının kayak kıyafetleriyle yangından bir gün önce çektiği fotoğraf kaldı. Suyolcu'nun gözlerini kapatarak başını annesinin kolunun üzerine koyduğu fotoğraf yürekleri dağladı. Anne ile kızı dün Urla'da düzenlenen cenaze töreninin ardından İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi.