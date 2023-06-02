Pera’dan güzel haber var

Deniz ve Burak Başkes çiftinin, 18 Temmuz 2022'de dünyaya gelen kızları Pera'ya doktorlar SMA Tip 1 teşhisi koydu. Henüz 9 günlük iken teşhis konulan Pera, Sağlık Bakanlığı tarafından mayıs ayında ülke çapında başlatılan topuk kanı tarama testi sonucu, SMA tespit edilen en küçük bebeklerden biri oldu. Pera'nın yaşaması için İzmir Valiliği'nden alınan onay sonunda bağış kampanyası başlatıldı. Pera'nın Dubai'de tedavi olabilmesi için bir milyon 823 bin dolar gerekiyordu. Dubai'de ilaç ve gen tedavisi görmesi için birçok kampanya başlatıldı. Tedavi için gerekli para toplandı ve Pera tedavi için Dubai'deki hastaneye götürüldü.Gerekli tetkikler yapıldı, Pera'nın tedavi süreci başladı. Güzel haberi paylaşan Pera'nın annesi Deniz Başkes, hayalini kurdukları hastanede olduklarını belirtti. Başkes, "Çok güzel haberlerimiz var size. Pera'nın ilacını alacağı Dubai'deki hastanede tedavi sürecimiz başladı. Doktorumuzla tanıştık ve ilacını alması için gerekli tüm tetkikler yapıldı. Pera muayenesini oldu ve kan testini verdi. 10-15 gün içinde ise ilacımızı alacağımız gün belli olacak. Her fotoğraf öyle kıymetli ki. 8 ay önce SMA ile yüzleştiğimizde kızımız için çare aramaya bu hastanenin hayaliyle başlamıştık. Kalbimizde bambaşka sevinç ve hayallerle, aylarca fotoğraflarına baktığımız, araştırıp okuduğumuz o hastanedeydik bugün" diye konuştu.