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Giriş Tarihi: 15.12.2023 14:20 Son Güncelleme: 15.12.2023 14:22

Perde Ölçüsü Nasıl Alınır? Güneşlik, Tül, Fon, Stor Perde Boyu Nasıl ve Nereden Ölçülür?

Ev dekorasyonunda, pencerede kullanılan perdeler odanın atmosferini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Ancak, doğru perde ölçüsünü belirlemek, hem estetik bir görünüm sağlamak hem de perdenin işlevselliğini artırmak için kritik öneme sahiptir. Perde ölçüsü nasıl alınır ve güneşlik, tül, fon, stor perde boyu nasıl ve nereden ölçülür gibi soruların yanıtları doğru perde seçimi konusunda aydınlatıcı olacaktır.

Perde Ölçüsü Nasıl Alınır? Güneşlik, Tül, Fon, Stor Perde Boyu Nasıl ve Nereden Ölçülür?

Ev dekorasyonunda perde seçimi, odanın genel atmosferini belirlerken aynı zamanda kullanışlı da olabilir. Doğru perde ölçülerini almak, bu süreçte önemli bir adımdır. Adım adım ölçüleri belirleyerek, her tür perde için en uygun seçimi yapılabilir ve ev dekoru istenilen şekilde özelleştirilebilir. Bunun için, perde ölçüsü nasıl alınır, güneşlik, tül, fon, stor perde boyu nasıl ve nereden ölçülür konularına değinmek gerekir.

Perde Ölçüsü Nasıl Alınır?

Her zaman metal bir mezura kullanarak en doğru ölçüler alınmalıdır .Montaj türüne göre (iç veya dış montaj) ölçüleri ayarlamak oldukça önemlidir. Perdenin stilini düşünerek, pencere boyutunu değil, aynı zamanda perdenin pencereyi nasıl kaplayacağını veya zemine ulaşıp ulaşmayacağını da göz önünde bulundurmak gereklidir. Perde seçimi, odanın dekorasyon tarzına uygun olmalıdır. Renk, desen ve dokuları dikkatlice değerlendirilmelidir. Perdelerin işlevselliği düşünülmelidir; güneşlik perdeler ışığı engellerken, tül perdeler hafif bir filtre sağlar. Fon perdeler, odadaki genel aydınlatmayı kontrol ederken, stor perdeler ise odada tamamen karanlık bir ortam sağlamak için idealdir.

Güneşlik, Tül, Fon, Stor Perde Boyu Nasıl ve Nereden Ölçülür?

1. Güneşlik Perde Ölçüsü:

Güneşlik perdeler genellikle pencerenin dışına monte edilir. Pencerenin dış kenarından başlayarak, istediğiniz uzunluğa kadar olan ölçüyü alın. Pencere genişliğinden biraz daha geniş bir ölçü seçmek, güneşlik perdenin pencereyi tamamen kapatmasına yardımcı olabilir.

2. Tül Perde Ölçüsü:

Tül perdeler genellikle pencere çerçevesi içine monte edilir. Pencerenin genişliğini ve yüksekliğini ölçün. Tül perdenin zemine değmesini istiyorsanız, yükseklik ölçüsüne bir miktar ekleyin.

3. Fon Perde Ölçüsü:

Fon perdeler genellikle pencerenin genişliği kadar olan bir ölçüyle tavana monte edilir. Yüksekliği belirlerken, perdenin zemine kadar uzanmasını istiyorsanız, bu ölçüyü artırabilirsiniz.

4. Stor Perde Ölçüsü:

Stor perdeler genellikle pencere içine monte edilir. Pencerenin genişliği ve yüksekliği ölçülerek, uygun boyutlar belirlenir. Stor perdelerin montaj şekline göre bu ölçülerde değişiklik olabilir.

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Perde Ölçüsü Nasıl Alınır? Güneşlik, Tül, Fon, Stor Perde Boyu Nasıl ve Nereden Ölçülür?
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