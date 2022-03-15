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Giriş Tarihi: 15.3.2022 08:49

“Perdeleme” yöntemiyle böyle çaldılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Perdeleme” yöntemiyle böyle çaldılar

İstanbul Çekmeköy’de dört kişi “Perdeleme” yöntemiyle bir tekel bayisini soydu. 38 bin liralık içki çalan dört kişi Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Yaşları 18'den küçük olan F.Y.Ç., K.B., A.E. ve M.E.Ç. isimli dört kişi; İstanbul'un Çekmeköy İlçesi'ne bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisini soydu. "Perdeleme" yöntemi ile hırsızlık suçu işleyen ve reyonlardaki içkileri çalarak iş yerini 38 bin liralık zarara uğratan dört kişinin açık kimlikleri incelenen güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi. Dört kişi de Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen dört kişi "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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“Perdeleme” yöntemiyle böyle çaldılar
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