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Giriş Tarihi: 14.2.2023

Perdeyi balkona bağlayıp atladı

ARZU KAYA ARZU KAYA
Perdeyi balkona bağlayıp atladı
Yüzyılın felaketine Hatay'da ailesiyle birlikte yaşadığı 6 katlı binanın 3. katında yakalanan Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde görevli kent tarihi araştırmacısı Fahreddin Osmanca yaşadıklarını şöyle anlattı: "Evdeki perdeyi bağlayıp tutunarak inerken kayıp 30 metreden betona çakıldık. Çığlıklar kulaklarımda. 1 saatten fazla bilincimi yitirdim. Tüm kan yüzümü kaplarken kızımın nefes aldığını gördüm. İmdadıma komşum yetişti. Kızımı aldı. Ardımdan eşim de atladı. Yağmurda ıslandık. Kızıma sarıldım, Allah'a sığındım. Allah'ın sevgili kulları ateş yakıp donmaktan kurtardı bizi. İskenderun'dan gelen ailem bizi Ankara'ya götürdü. Etlik Şehir Hastanesi'nde 3 gün tedavi gördüm. Her saniye devletimizin bir kurumu geldi. Omur, kol ve kaburgamda çatlaklar, küçük kırıklar var. Huzuru eksik etmemeye özen gösterdiğim yuvam yıkıldı."

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Perdeyi balkona bağlayıp atladı
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