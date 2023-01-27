Peribacalarından şifalı su çıktı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçilen Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde çıkartılan Jeotermal su bu yılın sonuna kadar bölgedeki otellere verilmeye başlanacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru "Mustafapaşa köyümüzde 10 bin yatak kapasitesi var. Bu kapasitenin artırılması için 7-8 yıldır çalışmalar devam ediyor. 2023 yılında jeotermal su çalışmaları tamamlayarak turizme kazandırdığımızda yatak kapasitesi de artacak. 2 bin 200 metre derinliğinde su kuyumuz mevcut. Çıkan suyumuz saniyede 13 litre ve 60 derece sıcaklığında. Tüm analizleri yapıldı. Kapadokya bölgesinde artık şifa da dağıtacağız. Peribacalarının arasından çıkan bu su sayesinde kültür turizminin yanında sağlık turizmini de kazandırmış oluyoruz. Şu an bin 500, 2 bin yatak kapasitesine yetecek kadar suyumuz var. Ayrıca İl Özel İdaresi olarak bölgeye birde jeotermal havuz inşa ettik. Bu çalışmalar için yaklaşık 2 milyon lira harcama yaptık. 2023 yılında inşallah su dağıtımına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kamil Duru "İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre Kalsiyum ve flor suyumuzun içinde yoğun olarak bulunuyor. Bunun da cilt sağlığına ve cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinmekte. Suyumuz ayrıca kemik hastalıklarına da iyi geldiği söylendi. İnşallah sağlık turizminde de kullanacağız. Kapadokya'nın mistik havası ve muhteşem yapısının içinde jeotermal turizminin de olması, önümüzdeki yıllarda Kapadokya bölgesine talebin de yüksek olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.