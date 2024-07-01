Peron dışında inen aile kusurlu bulundu

İstanbul Pendik'te 5 Mart gecesi kızlarının düğününden dönen aile, TEM Otoyolu'nda şehirlerarası otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması hayatını kaybetti. Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15) ve Ecrin Okur'un (11) yaşamına mal olan kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Olayın ardından otobüs sürücüsü Ufuk Alkan ve aileye çarpan aracın sürücüsü Soner Kurt tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin iddianame hazırlandı. Hem otobüs şoförü hem de otomobil sürücüsü asli kusurlu bulundu. Kazada hayatını kaybeden aile üyelerinin de asli kusurlu olduğu belirtildi.Suçlamaları kabul etmeyen Ufuk Alkan, Dudullu terminalinin kendilerine uzak kalması nedeniyle ailenin inmek istediğini anlatarak, "Peron harici indirmemin yasak olduğunu söyledim. Israrla inmek istediler. Emniyet şeridinde indirdim. Mehmetçik Vakfı Tesisleri'nin içerisine girdiklerine emin olduktan sonra yoluma devam ettim" dedi. Bilirkişi raporunda, Soner Kurt'un hızını yolun ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmayıp, yeterli fren ve etkili direksiyon tedbirine başvurmadığını belirtildi. Kazada ölenler için ise, "Hem kendi can ve mal güvenliğini hem de çevresindekilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdüler" değerlendirmesi yapıldı. Tutuklanan iki sürücünün yaklaşık 1 ay sonra tahliye edildiği de ortaya çıktı. Savcılık hem araç hem otobüs şoförünün 15 yıla kadar hapislerini istedi.