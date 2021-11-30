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Giriş Tarihi: 30.11.2021 17:19 Son Güncelleme: 30.11.2021 17:22

Perre Antik Kenti gün yüzüne çıkarılıyor

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Perre Antik Kenti gün yüzüne çıkarılıyor

Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde başlayan kazı çalışmaları seri bir şekilde devam ediyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Perre Antik Kenti'nde, tarihi ve arkeolojik değerlerin gün yüzüne çıkarılması amacıyla Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün bilimsel danışmanlığında devam eden kazı çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kazı çalışmalarının devam ettiği alanları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Vali Mahmut Çuhadar, "Perre Antik Kentindeki tarihsel ve arkeolojik değerlerin gün yüzüne çıkartılması amacıyla başlatılan kazı çalışmalarımız seri bir şekilde devam ediyor. Yürütülen kazı çalışmalarında Perre Antik Kentinin sivil mimari yapıları ortaya çıkarılıyor. Açığa çıkan mimari yapılarda evlerin avlularında kuyuların bulunduğu, demir işlemeye yönelik ocakların kullanıldığı, yine yapıların içinde depolama, tandır ve ocak gibi günlük ihtiyaca yönelik birimlerin olduğunu yapılan kazılar sonucunda belirledik. Yine alanda yapılan çalışmalar sonucunda dokumacılığın yapıldığını gösteren dokuma tezgâhına yönelik ağırlık taşı ortaya çıkarıldı. Böylece Perre toplumunun Geç Antik Çağda demiri işledikleri, tahıl yetiştirdikleri, bağcılık ile birlikte şarap ürettikleri ve dokumacılık yaptıkları yapılan kazılarda anlaşılmaktadır" dedi.

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Perre Antik Kenti gün yüzüne çıkarılıyor
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