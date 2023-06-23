Perşembe yolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesine bağlı Perşembe - Nebioğlu yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile traktör çarpıştı. Traktörün altında kalan Sadık Akkaya hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, kaza Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Perşembe beldesi Perşembe-Nebioğlu karayolunda meydana geldi. Nebioğlu istikametinden Perşembe yönüne seyreden Y.K. yönetimindeki otomobil ile Sadık Akkaya'nın yönetimindeki traktör çarpıştı.

Kazada otomobil kontrolünü kaybederek önce refüje çarptı, ardından taklalar atarak durabildi. Traktör ise çarpmanın etkisiyle devrildi. Traktörün devrilmesi sonucunda sürücü Sadık Akkaya, aracının altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilin taklalar atmasıyla içinde bulunan sürücü Y.K. ve yolcu H.K. yaralandı. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunanlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Traktör sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.