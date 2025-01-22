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Giriş Tarihi: 23.1.2025

Personel kavgasında silahlar konuştu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Personel kavgasında silahlar konuştu
İzmir'in Torbalı ilçesinde taksiciler arasında çıkan eski eleman tartışması cinayetle sonuçlandı. Olay geçtiğimiz akşam Tepeköy Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah Altuntaş (31), eskiden kendileriyle çalışan bir sürücüyü çalıştırdığı iddiasıyla M.A. ve A.K. ile birlikte taksici S.A.'nın durağına gitti. Çıkan tartışmada S.A., durağına gelen 3 kişiye kurşun yağdırdı.



Tabancadan çıkan mermilerle yaralananlar yere yığıldı. Ağır yaralanan 3 kişi, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli S.A. gözaltına alındı. Yaralılardan Abdullah Altuntaş doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan M.A. ve A.K.'nin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Personel kavgasında silahlar konuştu
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