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Giriş Tarihi: 14.10.2023

Peruk, gözlük ve şapkayla aylarca takip etti

İstanbul’da geçtiğimiz nisan ayında özel bir hastanede yöneticilik yapan ve işe giderken sokakta vurulan Mehmet Işık (37) cinayetinde sır perdesi aralandı. Katil zanlısının eşinin ihbarıyla cinayetin aydınlandığı öğrenildi

ARZU KAYA ARZU KAYA
Peruk, gözlük ve şapkayla aylarca takip etti
Sancaktepe'de geçtiğimiz nisan ayında özel bir hastanede yöneticilik yapan ve işe giderken sokakta vurulan Mehmet Işık (37) cinayetinde sır perdesi katil zanlısının eşinin ihbarıyla aralandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürerken gelen ihbarda; Mehmet Işık'ın komşuları olduğunu ancak kendisini tanımadıklarını ve eşinin kıskançlık sorunu olduğunu belirten Songül Işık, "Eşim onu kafaya takmıştı. Öldüreceğini söyleyip işe giriş çıkış saatlerini peruk ve gözlük takarak takip ediyordu.



Olayı duyunca eşimin yaptığını anladım. Cinayeti eşim İzzet işledi" dedi. 20 günlük firarının ardından yakalanan İzzet Işık (44), eşiyle komşusunun ilişkisi olduğunu düşündüğünü, araştırma yapıp eve kamera taktırdığını anlattı. Olay günü Mehmet Işık'ı takip etmediğini, tesadüfen karşılaştıklarında kendisine küfredip silah çektiğini ve boğuşurken silahın patladığını iddia etti. Işık, olaydan sonra komşusunda kalıp silahı oraya sakladığını söyledi.




SAVCILIKTAN "TASARLADI" TESPİTİ
Savcılık iddianamesinde; İzzet Işık'ın Mehmet Işık'ı 3-4 ay boyunca işe gidip gelirken peruk, gözlük ve şapka ile takip ettiğini, öldüreceğini eşine söylediğine dikkat çekti. Cinayeti önceden tasarlayarak planlı şekilde gerçekleştirdiğini vurgulayan savcılık, şüphelinin Mehmet Işık'a işe gideceği sırada 7-8 el ateş ettiğini kaydetti. İzzet Işık'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen savcılık, Işık'ın kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen 4 kişinin "suçluyu kayırma", "suç delillerini gizleme" suçlarından 10 yıla kadar hapsini istedi.

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Peruk, gözlük ve şapkayla aylarca takip etti
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