Haberler Yaşam Haberleri Peruklarla lösemili çocukları mutlu etti
Giriş Tarihi: 11.11.2022

Peruklarla lösemili çocukları mutlu etti

Antalya’da kuaför Ahmet Karaarslan 2 yıldır müşterilerinden kestiği saçları peruk yaparak 110 lösemili kız çocuğuna hediye etti. Son olarak peruk hediye ettiği Şerife Şahbaz: Bana verdiği moral peruktan çok daha öte bir hediye

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Peruklarla lösemili çocukları mutlu etti
Antalyalı kuaför Ahmet Karaarslan gittiği bir pet şişe geri dönüşüm fabrikasından etkilendi. Kaynak saç toptancısı olan Karaarslan müşterilerinden kestiği kaynak ve doğal saçları lösemili kızlara peruk yapıp hediye etmeye karar verdi. Bunu sosyal medyadan duyurdu. 2 yıldır Türkiye'nin dört bir yanına 110 lösemi hastasına yaptığı perukları gönderdi. Karşılığında hiçbir ücret almadı. Bir kadının kendisinden aldığı peruğu daha sonra para ile satması üzerine ise Karaarslan 25 yaş altındaki hastalara perukları hediye etmeye başladı.



Karaarslan en son 16 yaşında olan ve 2 yıldır beyin tümörü ile mücadele eden 16 yaşındaki Şerife Şahbaz'a yaptığı peruğu hediye etti. Saçları olmadığı için bandana ile dolaşmak zorunda kalan Şahbaz, "2 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum. Peruk pahalı olduğu için maddi olarak alma gücümüz yoktu. Sosyal medyadan öğrenince geldim. Çok mutlu oldum. Bu peruk bana hediyeden çok daha ötesi oldu. Başta moral oldu. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.



ONLAR İÇİN CANIM FEDA
Karaarslan ise şunları söyledi: "Gelen müşterilerimizin kaynak saçlarını veya saçını kestirecek olanlara 'Saçları alıp peruk yapıp, lösemili hastalara hediye edeceğim' diyorum. Onlar da seve seve kabul ediyorlar. Biz de saçları peruk olarak diktiriyoruz. Lösemili hastalarımıza hediye ediyoruz. Bugün perukların fiyatı 2 ile 5 bin lira arasında değişiyor. Biz hediye ediyoruz. Bugüne kadar 110 hastamıza hediye ettim. Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyorum. Hastalığı yenen kadınlar tekrar peruğu bize gönderip başka hastalara vermemizi istiyorlar. Bu bizi inanılmaz duygulandırıyor."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı ile 6 tabloda tüm yeni maaş hesapları! 2023 Ocak zammı ve emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
EYT SON DAKİKA: Yürürlük tarihi, şartları ve kapsamı netleşti! Emeklilikte yaşa takılanlar merakla bekliyordu
Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi devre arasında geliyor…
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 17. bölüm izle! Show TV dizi izle ekranı ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm full HD tek parça kesintisiz izle
MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? TV8 ile 10 Kasım 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
90 bin taşerona kadro yolda! 10 Kasım 2022 son dakika gelişmeleri ile 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapsıyor?
Altın fiyatları 1 ayın zirvesini yeniledi! ABD enflasyon verisi ile gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatları bugün ne kadar?
SON DAKİKA HABERİ! AK Parti'den yeniden değerleme oranı için düzenleme hazırlığı
Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo yeni adresi için olay ipucunu verdi! Futbolseverler için rüya transfer gerçek oluyor…
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım, belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile son 16 turunda Fenerbahçe rakibi kim oldu, eşleşmeler belli oldu mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Peruklarla lösemili çocukları mutlu etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA