Peruklarla lösemili çocukları mutlu etti

Antalyalı kuaför Ahmet Karaarslan gittiği bir pet şişe geri dönüşüm fabrikasından etkilendi. Kaynak saç toptancısı olan Karaarslan müşterilerinden kestiği kaynak ve doğal saçları lösemili kızlara peruk yapıp hediye etmeye karar verdi. Bunu sosyal medyadan duyurdu. 2 yıldır Türkiye'nin dört bir yanına 110 lösemi hastasına yaptığı perukları gönderdi. Karşılığında hiçbir ücret almadı. Bir kadının kendisinden aldığı peruğu daha sonra para ile satması üzerine ise Karaarslan 25 yaş altındaki hastalara perukları hediye etmeye başladı.Karaarslan en son 16 yaşında olan ve 2 yıldır beyin tümörü ile mücadele eden 16 yaşındaki Şerife Şahbaz'a yaptığı peruğu hediye etti. Saçları olmadığı için bandana ile dolaşmak zorunda kalan Şahbaz, "2 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum. Peruk pahalı olduğu için maddi olarak alma gücümüz yoktu. Sosyal medyadan öğrenince geldim. Çok mutlu oldum. Bu peruk bana hediyeden çok daha ötesi oldu. Başta moral oldu. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.Karaarslan ise şunları söyledi: "Gelen müşterilerimizin kaynak saçlarını veya saçını kestirecek olanlara 'Saçları alıp peruk yapıp, lösemili hastalara hediye edeceğim' diyorum. Onlar da seve seve kabul ediyorlar. Biz de saçları peruk olarak diktiriyoruz. Lösemili hastalarımıza hediye ediyoruz. Bugün perukların fiyatı 2 ile 5 bin lira arasında değişiyor. Biz hediye ediyoruz. Bugüne kadar 110 hastamıza hediye ettim. Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyorum. Hastalığı yenen kadınlar tekrar peruğu bize gönderip başka hastalara vermemizi istiyorlar. Bu bizi inanılmaz duygulandırıyor."