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Giriş Tarihi: 24.6.2022 11:26 Son Güncelleme: 24.6.2022 11:35

Peruklu hırsız yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Peruklu hırsız yakalandı

İstanbul’da tanınmamak ve polislere yakalanmamak için “Peruk” takarak seri bir şekilde evleri soyan hırsız, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da polislere yakalanmamak ve tanınmamak için kafasına "Peruk" takan bir hırsız, Şişli İlçesi Halide Edip Adıvar ve Kaptan Paşa Mahalleleri'nde bulunan üç adresi soydu.

Adreslerden 40 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bin lira nakit para çalan hırsızın kimliğini tespit edebilmek için çalışma başlatan ve güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, hırsızın yakalanmamak ve tanınmamak için cerrahi maske, cerrahi eldiven ve "Peruk" kullandığını tespit etti. Kimlik bilgileri kısa süre içerisinde tespit edilen İ.A., Şişli İlçesi Paşa Mahallesi'ndeki ikamet adresinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İ.A.'nın farklı tarihlerde Sarıyer İlçesi'nde meydana gelen üç farklı "Evden Hırsızlık" suçunu da işlediği belirlendi. "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Peruklu hırsız kamera kayıtlarıyla yakalandı | Video

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Peruklu hırsız yakalandı
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