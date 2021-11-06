Pes artık!

BURSA
'DA 8 katlı bir züccaciye mağazasının açılışında yüz metreyi aşan izdiham yaşandı. Metrelerce kuyruğun oluştu açılışta, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Bir çocuk yaklaşık 45 dakika annesini bulamayıp gözyaşlarına boğulurken, bir kişi fenalık geçirdi. Polis ekipleri, korona virüsü unutan vatandaşları dağıtıp mağazadaki satışı bir süreliğine durdurdu. Açılış sırasında bir grup vatandaş, sıraya giren müşterilere tepki gösterdi. Salgını hiçe sayan alışveriş meraklıları ise tepki gösteren vatandaşlarla tartıştı. İhbarlar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler mağaza açılışını iptal ederken, mağaza kapılarını kapattırdı. Buna rağmen mağaza önünden ayrılmayan vatandaşlara polis ekiplere müdahale etti. Ekipler, mağaza önünde barikat kurarak içeriye girişleri engelledi. İHA