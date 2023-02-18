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Giriş Tarihi: 18.2.2023 11:17 Son Güncelleme: 18.2.2023 11:47

Pes dedirten dolandırıcılık... Deprem bölgesine gidip sahte doktorluk yaptı

Asrın felaketinin ardından İstanbul’dan deprem bölgesine gidip kendisini sözde doktor olarak tanıtan ve depremzedelerden ilaç parası adı altında para alıp dolandırdığı öne sürülen şüpheli N.E. (29) İstanbul'da gözaltına alındı. Asıl mesleğinin elektrikçilik olduğu öğrenilen şüphelinin daha öncede nitelikli dolandırıcılık suçundan 40 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Pes dedirten dolandırıcılık... Deprem bölgesine gidip sahte doktorluk yaptı

Maltepe'de deprem bölgesine yardım için gidip dönen bir Yazılım mühendisi M.F.Y.(26) polisi arayıp bölgede kendisini doktor olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur M.F.Y. "Kendisinin doktor olduğunu söyledi. Tedavi için ilaç alması gerektiğini söyledi. Ben de yardımcı olmak için ona 3 bin lira ve cep telefonumu verdim" dedi.

M.F.Y. şüphelinin daha sonra ortadan kaybolduğunu kendisinin yardımlarını yaptıktan sonra İstanbul'a döndüğünde şikayetçi olmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüphelinin Hatay'da aynı yöntemle 3 kişiyi daha dolandırdığı belirlendi. Polis yaptığı çalışmada önce şüphelinin kimliğini belirledi. İstanbul'a geldiği öğrenilen şüpheli N.E. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden 8 bin 650 lira ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

DOKTOR DEĞİL DOLANDIRICI ÇIKTI

Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin asıl mesleğinin Elektrikçilik olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin Deprem bölgesinde bir kaç küçük yaralanma olayında pansuman yaparak çevresinde güven sağladığı ve depremzedeleri doktor olduğuna inandırarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, deprem bölgesinde yaralılara sözde yardım ederken çekilen bazı fotoğraflar bulundu. Fotoğraflarda şüphelinin bir depremzedenin hafif yaralanan ayağına müdahale ettiği görüldü.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli N.E.'nin daha önceden nitelikli dolandırıcılık suçundan 40 adet suç kaydı olduğu ayrıca, "Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma" suçundan arandığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli N.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Pes dedirten dolandırıcılık... Deprem bölgesine gidip sahte doktorluk yaptı
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