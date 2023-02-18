Pes dedirten dolandırıcılık... Deprem bölgesine gidip sahte doktorluk yaptı

Maltepe'de deprem bölgesine yardım için gidip dönen bir Yazılım mühendisi M.F.Y.(26) polisi arayıp bölgede kendisini doktor olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur M.F.Y. "Kendisinin doktor olduğunu söyledi. Tedavi için ilaç alması gerektiğini söyledi. Ben de yardımcı olmak için ona 3 bin lira ve cep telefonumu verdim" dedi.