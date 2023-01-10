Pes dedirten garip suçlama

ATV'de yayınlanan ve hem gündem oluşturan hem de en çok izlenen programlar arasında üst sıralarda yer alan Esra Erol'da programında pes dedirten bir olay daha yaşandı. Programa katılan ve Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan 5 yıllık evli Sibel Birsoy, milyonların önünde, eşini kastederek "Beni bu adamdan kurtarın" deyip Esra Erol'dan yardım istedi.Gözyaşları arasında yaşadıklarını anlatan Sibel Birsoy, "5 yıllık eşim Mahmut Birsoy, sosyal medyada izlediği uygunsuz videodaki kadını ben zannedip boşanma davası açtı" ifadelerini kullandı. Ardından canlı yayına telefonla bağlanan genç kadının TIR şoförü kocası Mahmut Birsoy ise "Videodaki yüzde 99 benim karım. Dudağının üzerindeki benden ve kolundaki aşı izinden tanıdım" diyerek herkesi şoke etti.