Pes dedirten görüntü: Kapalı kasa kamyoneti okul servisine çevirmiş

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Bür Amirliği ekipleri, Okul servis araçları üzerinde yapmış oldukları denetimler esnasında, bir sürücünün kapalı kasa kamyonetle öğrenci taşımacılığı yaptığını belirledi.

ÖĞRENCİLER SANDIK ÜZERİNDE SEYAHAT ETTİ

Araç üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, öğrencilerin oturabileceği ve güvenle seyahat edebileceği standartlara uygun koltukların olmadığı, sandık şeklinde güvenliksiz oturma yerlerinin yapıldığını ve öğrencilerin bu sandıklar üzerinde oturarak seyahat ettikleri görüldü.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOK



Okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen ve bu hizmette kullanılacak araçların haiz olması gereken şartların hiçbirinin karşılanmadığı görülen araç ve sürücü hakkında yapılan detaylı incelemede sürücü M.A.'nın sürücü belgesinin olmadığı aracın ise trafikten çekme belgeli olduğu belirlendi. Sürücü M.A'ya trafik yönünden İdari işlem uygulanırken, bahse konu araça ise 15 gün süreyle trafikten men cezası verildi.