Pes dedirten ifade

Erzurum'da sürücünün durmadan kapısını açtığı minibüsten düşen Hacer T. (53) yaralandı. Şoför arkasına bakmadan gidince vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Talihsiz kadın ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin travması şüphesiyle tomografisi çekilen kadın, hastanede müşahede altına alındı. Hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılan şoförün ifadesinde "Zamanlı çalıştığımız için gitmek zorunda kaldım" demesi pes dedirtti. Olay yerine daha sonra geri dönen şoför M.E.K.'nin minibüsü kullanmaya yeterli ehliyetinin olmadığı da ortaya çıktı. Trafik polisleri, sürücüye muayenesiz araç kullanma, yetersiz ehliyet, kaza yerini terk etme ve yetki belgesiz minibüs kullanma suçlarından toplam 27 bin 77 lira ceza kesti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.