Peş peşe ele geçirildi… 318,6 kilogram ağırlığında…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bahçelievler, Kadıköy, Zeytinburnu, Fatih, Küçükçekmece ve Büyükçekmece İlçeleri'nde peş peşe altı farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Dokuz uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 100 kilogram Hint Keneviri maddesi, 24.3 kilogram Eroin maddesi, altı kilogram Kokain maddesi, 20 kilogram Skunk maddesi, 1,8 kilogram MDMA maddesi, 166,5 kilogram Metamfetamin maddesi, 120 gram Esrar maddesi ve 185 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Sekiz uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Bir şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Son iki ayda İstanbul'da düzenlenen seri uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan iki bin 493 kişiden 222'si tutuklandı. Söz konusu uyuşturucu operasyonlarının toplamında 352 kilo 836 gram uyuşturucu madde, 195 bin 55 uyuşturucu hap ve 11 bin 133 adet sentetik hap ele geçirildi.