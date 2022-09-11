Haberler Yaşam Haberleri Peş peşe evleri soymuştu! Kısa sürede yakaladılar…
Giriş Tarihi: 11.9.2022 13:10 Son Güncelleme: 11.9.2022 13:11

Peş peşe evleri soymuştu! Kısa sürede yakaladılar…

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; peş peşe dört adrese girerek 11 cep telefonu, yedi bin lira nakit para, iki dizüstü bilgisayar ve bir kol saati çalan hırsızı kısa süre içerisinde yakaladı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Peş peşe evleri soymuştu! Kısa sürede yakaladılar…

İstanbul'da O.K. isimli bir kişi; son iki aylık sürede Bağcılar İlçesi'nde bulunan dört adrese girerek 11 adet cep telefonu, yedi bin lira nakit para, iki dizüstü bilgisayar ve bir kol saati çaldı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; açık kimliğini tespit ettikleri O.K. isimli hırsızı kısa süre içerisinde yakaladı. Benzer suçlardan toplamda 34 suç kaydı bulunan ve "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen O.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Peş peşe evleri soymuştu! Kısa sürede yakaladılar…
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