Haberler Yaşam Haberleri Peş peşe operasyonlarla ele geçirildi… Piyasa değeri 6 milyon lira…
Giriş Tarihi: 5.7.2023 09:12 Son Güncelleme: 5.7.2023 09:13

Peş peşe operasyonlarla ele geçirildi… Piyasa değeri 6 milyon lira…

İstanbul Emniyeti tarafından peş peşe düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonlarında 14 kişi yakalandı. Piyasa değeri 6 milyon lira olan 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Peş peşe operasyonlarla ele geçirildi… Piyasa değeri 6 milyon lira…

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; son dört ayda Tuzla, Esenyurt, Bayrampaşa, Eyüp Sultan, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye İlçeleri'nde akaryakıt kaçakçılarına yönelik peş peşe seri operasyonlar düzenledi.

Piyasadan topladıkları atık madeni yağlar ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi maddeleri karıştırarak işleme tabi tutan ve "10 Numara Yağ" olarak adlandırılan karışımlı akaryakıtın imalatı ile satışını yapan 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda; insan sağlığına ve çevreye zararlı olan, hatta araç yangınları ile ölümlere dahi yol açabilen, satılarak piyasaya sürülmesi hedeflenen ve piyasa değeri altı milyon lira olan 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. El konulan kaçak akaryakıtların tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi.

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Peş peşe operasyonlarla ele geçirildi… Piyasa değeri 6 milyon lira…
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