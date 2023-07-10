Peşini bırakmayan eski sevgilisine kurşun yağdırdı

Aydın'da Esra A. isimli kadın otomobiliyle giderken yolunu kesen eski sevgilisi 54 yaşındaki Mustafa Teksögüt'ü tabancayla vurarak öldürdü. Olay, Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Esra A. otomobiliyle seyir halindeyken önü, kendisini bir süredir rahatsız eden ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mustafa Teksögüt tarafından kesildi. İkili arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüşünce Esra A., yanındaki tabancayla Mustafa Teksögüt'e üç el ateş etti. Boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla Teksögüt, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde durumunun ağır olduğu tespit edilen Teksögüt, hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Teksögüt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren Esra A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.