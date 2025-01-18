Pet şişelerle sahte alkol satarken yakalandı

İstanbul'da sahte içki ölümleri ve operasyonları devam ederken, Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri sahte içki ve kaçak alkol satışı yapan bir kişiyi daha yakaladı. Güngören İlçesi Sanayi Mahallesi üzerinde park halindeki bir araçla; sahte içki hazırlanmasında kullanmak üzere sahte alkol satışı yapan bir kişi; pet su şişelerine doldurulmuş halde olan sahte alkolleri satarken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Araçta ve şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramalarda toplam dokuz şişe sahte alkol ele geçirildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.