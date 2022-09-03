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Giriş Tarihi: 4.9.2022

Pet şişelerle yüzmek istedi, canından oldu

Pet şişelerle yüzmek istedi, canından oldu
İstanbul'un Maltepe Sahili'nde önceki gün öğle saatlerinde 17 yaşlarında yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 3 gençten 2'si serinlemek için denize girerek açıldı. Kıyıda bulunan diğer genç de beline bağladığı 2 pet şişe ile denize atladı. Denize atlayan genç kısa sürede suda batarak boğuldu. Sahil güvenlik ekipleri boğulan genci denizden çıkardı. Önceki gün Şile'deki İmrenli Plajı'nda boğularak ölen Beytullah Can Arslan (24) ile denize girdikten sonra kaybolan Deniz Baran Çiçek'in (22) cesedi dün sabah bulundu.

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Pet şişelerle yüzmek istedi, canından oldu
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