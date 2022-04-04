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Giriş Tarihi: 4.4.2022 13:26 Son Güncelleme: 4.4.2022 13:31

Petrolsporlu Atletler'den tarihi başarı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Petrolsporlu Atletler’den tarihi başarı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Balkan Ülkeleri Yürüyüş Şampiyonası'nda piste çıkan Petrolsporlu Atletler 2 altın ve 1 gümüş madalya alarak ülke adına tarih yazdılar.

Şampiyonada U-20 Erkekler kategorisinde piste çıkan Mazlum Demir 10 km'lik parkuru 44 dakika 20 saniye ile bitirerek Balkan şampiyonu oldu. U-20 Kadınlar kategorisinde yarışan sporculardan Şükran Ayaz 10 km' lik parkuru 53 dakika 3 saniye ile bitirerek Balkan şampiyonu olurken, Emine Ceylan ise aynı parkuru 53 dakika 20 saniye ile bitirerek Balkan 2.si oldu. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar sporcuların üstün başarısından dolayı sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

BATMAN SİZİNLE GURUR DUYUYOR

Milli forma ile ülkemizi ve Batman'ı temsil eden Petrolsporlu atletlerin Balkan şampiyonasında elde ettikleri başarı Batmanlılar tarafından sevinçle karşılandı. Düzenlenen müsabakalarda 2 altın ve 1 gümüş madalya alan atletleri canı gönülden kutladıklarını belirten Batmanlı sporseverler desteklerinden dolayı Petrolspor yönetimine teşekkür etti.

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Petrolsporlu Atletler'den tarihi başarı
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