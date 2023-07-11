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Giriş Tarihi: 11.7.2023 11:18 Son Güncelleme: 11.7.2023 11:18

PetShop’tan 7.5 kilo uyuşturucu çıktı

İstanbul’da “PetShop” olarak faaliyet yürütülen ve uyuşturucu madde satışı yapılan bir iş yerinde yedi kilo 480 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve silah ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
PetShop’tan 7.5 kilo uyuşturucu çıktı

İstanbul Polisi; Pendik İlçesi Süreyya Paşa caddesi üzerinde "PetShop" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Fiziki olarak takibe alınan adresten çıkan A.A.'nın üzerinde yapılan aramalarda 202 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi. A.A. gözaltına alındı. Adrese operasyon yapıldı.

İŞ YERİNDEN SİLAH DA ÇIKTI

İş yeri sahibi B.İ. gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda 16 parça halinde yedi kilo 480 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, bir ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 86 bin 165 lira nakit para ele geçirildi. A.A. ve B.İ. yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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PetShop’tan 7.5 kilo uyuşturucu çıktı
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