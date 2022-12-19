Peygamber’e hakaret iddiası

Öğretim görevlisi Uğur Kutay'ın Yıldız Teknik Üniversitesi'nde verdiği senaryo yazımı dersinde Hz.Muhammed'e hakaret ettiği iddia edildi. Kutay hakkında bazı grupların önce kampüste daha sonra ise sosyal medyada başlattıkları kampanya sonucunda soruşturma başlatıldı. İddiaların yayılması sonrası Kocaeli'de bulunan bazı Sivil Toplum Örgütleri bir araya gelerek Kutay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli Adliyesine gidip suç duyurusunda bulunan grup daha sonra basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı grup adına Kuruçeşmeliler Dernek Başkanı Gökhan Akkaya gerçekleştirdi. Akkaya yaptığı açıklamada, "Müşrikler, doğru yola girmek arzusunda olmadıkları için, Allâh Rasûlü'ne ve Kur'âna karşı çeşitli ithamlarda bulunmaktan çekinmiyorlardı. Ne yazık ki bugün de fikir Hürriyeti adı altında onların izlerini süren bedbahtlar türemiş ve fahri âlem Efendimiz hakkında iftira ve çirkin söylemlerini devam ettirmektedirler.

"DÜNYADA VE AHİRTTE CEZALANDIRILMALI"

Hz. Aişe validemizin tarif ettiği gibi ahlakı kuran olan Nebiyy-i Muhterem efendimiz SAV bu tür çirkin yakıştırmalardan münezzehtir. Pisliğe konuyor diye Peygamberinin üzerine sinek kondurmayan, başkaları tarafından basılmasın diye peygamberinin gölgesini yere düşürmeyen, Allah'tan niyazımız necis dilleriyle sevgili Peygamberimize saldıran bu kimselerin dünyada ve ahirette cezalandırılmalarıdır" ifadelerini kullandı.