Peygamberlere hakarete tutuklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde yer alan, "Bir şarlatan, Allah'a küfrederek peygamberlerimiz Hz. Musa ve Hz. İsa ile dalga geçti" başlıklı haber üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde internet üzerinden yayın açarak stand-up gösterisi yapan Egemen Şimşek'in peygamberler Hz. İsa ve Hz. Musa hakkında ahlaksızca sözler söylediği tespit edildi. Bu sözler üzerine şahıs hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Şimşek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.