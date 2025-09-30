Haberler Yaşam Haberleri Peygamberlere hakarete tutuklama
Giriş Tarihi: 1.10.2025

Peygamberlere hakarete tutuklama

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Peygamberlere hakarete tutuklama
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde yer alan, "Bir şarlatan, Allah'a küfrederek peygamberlerimiz Hz. Musa ve Hz. İsa ile dalga geçti" başlıklı haber üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde internet üzerinden yayın açarak stand-up gösterisi yapan Egemen Şimşek'in peygamberler Hz. İsa ve Hz. Musa hakkında ahlaksızca sözler söylediği tespit edildi. Bu sözler üzerine şahıs hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Şimşek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Peygamberlere hakarete tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz