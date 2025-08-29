Haberler Yaşam Haberleri Phoenix Antik Kenti 2025 yılı çalışmaları tamamlandı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle, Marmaris Ticaret Odası’nın katkıları, Tarihi Phoenix Arkeoloji Derneği ve Söktaş’ın destekleriyle yürütülen arkeolojik araştırma ve belgeleme çalışmaları bu yıl kentin kuzey ve batı kırsalında yürütüldü.

Bozburun Yarımadası'na özgü basamaklı piramidal mezarlar ve ilk kez tespit edilen Erken Demir Çağ tümülüsü ile yöreye ait ölü gömme gelenekleri hakkında bilgiler elde edilirken, MÖ 4. yüzyıla ait çiftlikler ve zeytinyağı işlikleri bölgenin tarımsal yaşamını ortaya çıkardı. Ayrıca, bu yıl belgelenen su kaynağı kıyısındaki Nymphaion (anıtsal çeşme) ile Bizans dönemine ait yeni kilise ve şapeller Phoenix'in çok katmanlı kültürel mirasına dair önemli bulgular arasında yer alıyor. 2026 yılında Söğüt Köyü sınırlarındaki antik Thyssanous'ta yürütülmesi planlanan yüzey araştırmaları ve Phoenix'te yapılacak sistematik kazılarla devam etmesi planlanan çalışmalar için proje başkanı Dr. Asil Yaman ve değerli ekibine teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz.

