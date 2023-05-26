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Giriş Tarihi: 27.5.2023

Pideci yangınında facia: 4 kişi öldü

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Pideci yangınında facia: 4 kişi öldü
İstanbul Fatih'teki Silivrikapı Mahallesi'nde bir pidecide çıkan yangında yaralanan 6 kişiden akraba olan 4'ü hayatını kaybetti. Önceki gece Vidin Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında bulunan pideciden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında içeride uyuyan 6 çalışan yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralılardan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa, Mehmet Erboğa ve Abdülkadir Erboğa hayatını kaybetti. Akraba olan 4 gencin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Mardin'e gönderildi. Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa, Artuklu ilçesinde yan yana toprağa verildi.

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Pideci yangınında facia: 4 kişi öldü
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