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Giriş Tarihi: 10.6.2022 10:15 Son Güncelleme: 10.6.2022 10:44

Pierre Loti değnekçisi yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Pierre Loti değnekçisi yakalandı

İstanbul Eyüpsultan’ın ünlü mekanlarından Pierre-Loti’de değnekçilik yapan şahıs park etmek isteyen sivil polis aracından da para isteyince yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince korsan otoparkçılık, değnekçilik yapan şüpheliler üzerine denetimlerine devam etti. Eyüp Merkez Mahallesi Pierre Loti - İdris Köşkü Caddesi üzerine park etmek isteyen araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edildi. Şahıs ekip aracını park etmek isteyen sivil ekiplerden de park ücreti istedi. Polis ekipleri Kubat R. isimli şahıs yakaladı.

Pierre Loti değnekçisi yakalandı | Video

Şüpheli, 'karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' suçundan hakkında adli işlem yapılmak üzere Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

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Pierre Loti değnekçisi yakalandı
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