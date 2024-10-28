Piknik dönüşü kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde sürücünün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan yön tabelası direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde piknikten dönen araçtakilerden sürücü Güney Topraktaş (37), Yiğitcan Kayı (29), Ezgi Yaman (36) ve Sevgi Eker'in (29) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. İstanbul Kâğıthane TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde seyreden motosiklet ise kontrolden çıkarak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.